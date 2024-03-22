Каплина (Туленкова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплина (Туленкова) Агрофена

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Туленковъ Андрей

Мать: Туленкова Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Каплинъ Авдѣй

Отец ребёнка: Каплинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Каплинъ Василий

Отец ребёнка: Каплинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Гаврилова Агафья

Отец ребёнка: Каплинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Каплинъ Егоръ

Отец ребёнка: Каплинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Каплинъ Иванъ

Отец ребёнка: Каплинъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплинъ Андрей

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