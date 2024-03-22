Каплина (Туленкова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Туленковъ Андрей
Рождение ребёнка
1810
Сын: Каплинъ Авдѣй
Отец ребёнка: Каплинъ Андрей
Рождение ребёнка
1815
Сын: Каплинъ Василий
Отец ребёнка: Каплинъ Андрей
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гаврилова Агафья
Отец ребёнка: Каплинъ Андрей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Каплинъ Егоръ
Отец ребёнка: Каплинъ Андрей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Каплинъ Иванъ
Отец ребёнка: Каплинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каплинъ Андрей