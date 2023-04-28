Каплинъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти28.11.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Каплинъ Андрей
Мать: Каплина Агрофена
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Уренцева Прасковья
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Цыплакова Марія
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Акилова Елена
Мать ребёнка: Каплина Акулина
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Малова Ѳеодосія
Мать ребёнка: Каплина Анна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Каплинъ Дмитрій
Мать ребёнка: Каплина Анна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Каплинъ Николай
Мать ребёнка: Каплина Анна
Рождение ребёнка
20.10.1869
Сын: Каплинъ Иванъ
Мать ребёнка: Каплина Анна
Рождение ребёнка
01.12.1874
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Каплина Анна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каплинъ Андрей
Мать ребёнка: Каплина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каплина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каплина Акулина
Смерть
28.11.1885