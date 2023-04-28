Каплинъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплинъ Егоръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Дата смерти

28.11.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Каплинъ Андрей

Мать: Каплина Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Уренцева Прасковья

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Цыплакова Марія

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Акилова Елена

Мать ребёнка: Каплина Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Малова Ѳеодосія

Мать ребёнка: Каплина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Каплинъ Дмитрій

Мать ребёнка: Каплина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Сын: Каплинъ Николай

Мать ребёнка: Каплина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1869

Сын: Каплинъ Иванъ

Мать ребёнка: Каплина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1874

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Каплина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплинъ Андрей

Мать ребёнка: Каплина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплина Акулина

Смерть
28.11.1885
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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