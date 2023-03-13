Уренцева (Каплина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Каплинъ Егоръ
Мать: Каплина Акулина
Бракосочетание
25.08.1868
Муж: Уренцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.09.1873
Сын: Уренцевъ Григорий
Отец ребёнка: Уренцевъ Иванъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коткова Ирина
Отец ребёнка: Уренцевъ Иванъ