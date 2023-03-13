Уренцева (Каплина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уренцева (Каплина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Каплинъ Егоръ

Мать: Каплина Акулина

Бракосочетание
25.08.1868

Муж: Уренцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
28.09.1873

Сын: Уренцевъ Григорий

Отец ребёнка: Уренцевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коткова Ирина

Отец ребёнка: Уренцевъ Иванъ

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