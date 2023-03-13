Каплина Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплина Татьяна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Понафидина Анна Владимирова

Отец ребёнка: Владимиръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Каплинъ Тимофей Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Каплинъ Андрей

Отец ребёнка: Каплинъ Тимофей Петровъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплинъ Тимофей Петровъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиръ

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