Каплина Татьяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Понафидина Анна Владимирова
Отец ребёнка: Владимиръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Каплинъ Тимофей Петровъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Каплинъ Андрей
Отец ребёнка: Каплинъ Тимофей Петровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимиръ