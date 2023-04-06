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Понафидина Анна Владимирова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Владимиръ

Мать: Каплина Татьяна Гаврилова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Понафидина Марья

Отец ребёнка: Понафидинъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Понафидина Катерина

Отец ребёнка: Понафидинъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Понафидинъ Алексей

Отец ребёнка: Понафидинъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Понафидинъ Исай

Отец ребёнка: Понафидинъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Понафидинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Понафидинъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Понафидинъ Осипъ

Отец ребёнка: Понафидинъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понафидинъ Илья

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