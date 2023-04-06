Понафидина Анна Владимирова
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Владимиръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Понафидина Марья
Отец ребёнка: Понафидинъ Илья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Понафидина Катерина
Отец ребёнка: Понафидинъ Илья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Понафидинъ Алексей
Отец ребёнка: Понафидинъ Илья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Понафидинъ Исай
Отец ребёнка: Понафидинъ Илья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Понафидинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Понафидинъ Илья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Понафидинъ Осипъ
Отец ребёнка: Понафидинъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Понафидинъ Илья