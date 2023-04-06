Понафидинъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонафидинъ Алексей

Понафидинъ Алексей

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Понафидинъ Илья

Мать: Понафидина Анна Владимирова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Понафидинъ Федоръ

Мать ребёнка: Понафидина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Понафидинъ Иванъ

Мать ребёнка: Понафидина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Волкова Матрена

Мать ребёнка: Понафидина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Московцева Анна

Мать ребёнка: Понафидина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Понафидинъ Семенъ

Мать ребёнка: Понафидина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понафидина Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close