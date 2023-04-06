Понафидинъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Понафидинъ Илья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Понафидинъ Федоръ
Мать ребёнка: Понафидина Анна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Понафидинъ Иванъ
Мать ребёнка: Понафидина Анна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Волкова Матрена
Мать ребёнка: Понафидина Анна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Московцева Анна
Мать ребёнка: Понафидина Анна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Понафидинъ Семенъ
Мать ребёнка: Понафидина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Понафидина Анна