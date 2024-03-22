Гаврилова (Каплина) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Каплинъ Авдѣй
Мать: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гавриловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
26.04.1861
Дочь: Елизавѣта
Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1865
Сын: Гавриловъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулешова Дарія
Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ