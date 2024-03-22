Гаврилова (Каплина) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилова (Каплина) Пелагѣя

Гаврилова (Каплина) Пелагѣя

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Каплинъ Авдѣй

Мать: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гавриловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1861

Дочь: Елизавѣта

Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Гавриловъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулешова Дарія

Отец ребёнка: Гавриловъ Абрамъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close