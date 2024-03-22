Каплина (Гусева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплина (Гусева) Марія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Гусевъ Федоръ Марковъ

Мать: Гусева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Каплинъ Иванъ

Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гаврилова Пелагѣя

Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Баталова Воробьева Пелагѣя

Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Каплинъ Яковъ

Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Привалова Дарія

Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Каплинъ Иванъ

Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Каплинъ Николай

Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплинъ Авдѣй

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