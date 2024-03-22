Каплина (Гусева) Марія
Место рождения
Дата рождения1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Гусевъ Федоръ Марковъ
Мать: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Каплинъ Иванъ
Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гаврилова Пелагѣя
Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Баталова Воробьева Пелагѣя
Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй
Рождение ребёнка
1839
Сын: Каплинъ Яковъ
Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Привалова Дарія
Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй
Рождение ребёнка
1846
Сын: Каплинъ Иванъ
Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй
Рождение ребёнка
1851
Сын: Каплинъ Николай
Отец ребёнка: Каплинъ Авдѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каплинъ Авдѣй