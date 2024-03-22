Баталова Воробьева (Каплина) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова Воробьева (Каплина) Пелагѣя

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Каплинъ Авдѣй

Мать: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Баталовъ Иванъ

Отец ребёнка: Баталовъ Алеѯандръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагеина Настасья

Отец ребёнка: Баталовъ Алеѯандръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1861

Сын: Баталовъ Терентій

Отец ребёнка: Баталовъ Алеѯандръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.09.1872

Муж: Воробьевъ Алеѯѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталовъ Алеѯандръ

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