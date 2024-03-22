Баталова Воробьева (Каплина) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Каплинъ Авдѣй
Мать: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1857
Сын: Баталовъ Иванъ
Отец ребёнка: Баталовъ Алеѯандръ
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагеина Настасья
Отец ребёнка: Баталовъ Алеѯандръ
Рождение ребёнка
08.04.1861
Сын: Баталовъ Терентій
Отец ребёнка: Баталовъ Алеѯандръ
Бракосочетание
10.09.1872
Муж: Воробьевъ Алеѯѣй
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталовъ Алеѯандръ