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Баталовъ Алеѯандръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Баталовъ Леонъ

Мать: Баталова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Баталовъ Иванъ

Мать ребёнка: Баталова Воробьева Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагеина Настасья

Мать ребёнка: Баталова Воробьева Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1861

Сын: Баталовъ Терентій

Мать ребёнка: Баталова Воробьева Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Воробьева Пелагѣя

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