Баталовъ Алеѯандръ
Место рождения
Дата рождения1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Баталовъ Леонъ
Мать: Баталова Арина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Баталовъ Иванъ
Мать ребёнка: Баталова Воробьева Пелагѣя
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагеина Настасья
Мать ребёнка: Баталова Воробьева Пелагѣя
Рождение ребёнка
08.04.1861
Сын: Баталовъ Терентій
Мать ребёнка: Баталова Воробьева Пелагѣя
Бракосочетание
Неизвестно