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Воробьевъ Алеѯѣй

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Воробьевъ Иванъ

Мать: Воробьева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Воробьевъ Федоръ

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Тестова Акулина

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Воробьевъ Петръ

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Путинихина Евдокия

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.09.1872

Жена: Баталова Воробьева Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Матрена Федорова

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