Воробьевъ Алеѯѣй
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Воробьевъ Иванъ
Мать: Воробьева Анна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Воробьевъ Федоръ
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Тестова Акулина
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Воробьевъ Петръ
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Путинихина Евдокия
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Воробьева Матрена Федорова
Бракосочетание
10.09.1872
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно