Воробьевъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Воробьевъ Алеѯѣй
Рождение ребёнка
21.09.1873
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
17.11.1875
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
28.10.1880
Сын: Воробьевъ Кузьма
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
03.04.1883
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
05.08.1888
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
23.09.1891
Сын: Воробьевъ Сергей
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно