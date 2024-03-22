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Воробьевъ Петръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Воробьевъ Алеѯѣй

Мать: Воробьева Матрена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1873

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1875

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
28.10.1880

Сын: Воробьевъ Кузьма

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1883

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1888

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1891

Сын: Воробьевъ Сергей

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Федорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Евдокия Федорова

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