Воробьева Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Евдокия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1873

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1875

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ

Рождение ребёнка
28.10.1880

Сын: Воробьевъ Кузьма

Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1883

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1888

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1891

Сын: Воробьевъ Сергей

Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Петръ

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