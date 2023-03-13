Воробьева Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1873
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ
Рождение ребёнка
17.11.1875
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ
Рождение ребёнка
28.10.1880
Сын: Воробьевъ Кузьма
Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ
Рождение ребёнка
03.04.1883
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ
Рождение ребёнка
05.08.1888
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ
Рождение ребёнка
23.09.1891
Сын: Воробьевъ Сергей
Отец ребёнка: Воробьевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Петръ