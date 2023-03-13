Воробьева Матрена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Воробьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Тестова Акулина
Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй
Рождение ребёнка
1853
Сын: Воробьевъ Петръ
Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй
Рождение ребёнка
1855
Сын: Воробьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Путинихина Евдокия
Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Алеѯѣй