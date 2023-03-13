Воробьева Матрена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Матрена Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Воробьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Тестова Акулина

Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Воробьевъ Петръ

Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Воробьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Путинихина Евдокия

Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Воробьевъ Алеѯѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Алеѯѣй

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