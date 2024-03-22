Воробьевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Воробьевъ Алеѯѣй
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова
Сын: Воробьевъ Семенъ
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова
Дочь: Воробьева Евдокия
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова
Сын: Воробьевъ Демьянъ
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова
Дочь: Воробьева Фекла
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова
Дочь: Туленкова Ефросинья
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова
Сын: Воробьева Александръ
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова
Сын: Воробьевъ Николай
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Семенова
Сын: Воробьевъ Никита
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Семенова
Сын: Воробьевъ Порфирий
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Семенова
Сын: Воробьевъ Папий
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Семенова