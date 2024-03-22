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Воробьевъ Иванъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Воробьевъ Алеѯѣй

Мать: Воробьева Матрена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1884

Сын: Воробьевъ Семенъ

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1890

Дочь: Воробьева Евдокия

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1891

Сын: Воробьевъ Демьянъ

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1892

Дочь: Воробьева Фекла

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1894

Дочь: Туленкова Ефросинья

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1897

Сын: Воробьева Александръ

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Воробьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Ефимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1899

Сын: Воробьевъ Николай

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Воробьевъ Никита

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Воробьевъ Порфирий

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1905

Сын: Воробьевъ Папий

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Екатерина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Евдокия Ефимова

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