Воробьева Екатерина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1899
Сын: Воробьевъ Николай
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.03.1901
Сын: Воробьевъ Никита
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.11.1903
Сын: Воробьевъ Порфирий
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.06.1905
Сын: Воробьевъ Папий
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Иванъ