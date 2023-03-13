Воробьева Екатерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Екатерина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1899

Сын: Воробьевъ Николай

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Воробьевъ Никита

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Воробьевъ Порфирий

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1905

Сын: Воробьевъ Папий

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Иванъ

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