Воробьева Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти20.08.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1875
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.02.1884
Сын: Воробьевъ Семенъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.02.1890
Дочь: Воробьева Евдокия
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.06.1891
Сын: Воробьевъ Демьянъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.11.1892
Дочь: Воробьева Фекла
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.09.1894
Дочь: Туленкова Ефросинья
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.06.1897
Сын: Воробьева Александръ
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.08.1898
Сын: Воробьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьевъ Иванъ
Смерть
20.08.1898
Причина смерти: Отъ водянки