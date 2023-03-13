Воробьева Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева Евдокия Ефимова

Воробьева Евдокия Ефимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

20.08.1898

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.02.1884

Сын: Воробьевъ Семенъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Рождение ребёнка
09.02.1890

Дочь: Воробьева Евдокия

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Рождение ребёнка
29.06.1891

Сын: Воробьевъ Демьянъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Рождение ребёнка
14.11.1892

Дочь: Воробьева Фекла

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.09.1894

Дочь: Туленкова Ефросинья

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Рождение ребёнка
26.06.1897

Сын: Воробьева Александръ

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Воробьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Воробьевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьевъ Иванъ

Смерть
20.08.1898
Причина смерти: Отъ водянки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close