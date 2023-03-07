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Воробьевъ Федоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Воробьевъ Алеѯѣй

Мать: Воробьева Матрена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1867

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Воробьева Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1869

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Воробьева Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1883

Сын: Воробьевъ Алексѣй

Мать ребёнка: Воробьева Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1885

Жена: Власова Воробьева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Пелагѣя

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