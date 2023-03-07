Воробьевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Воробьевъ Алеѯѣй
Рождение ребёнка
25.10.1867
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Воробьева Пелагѣя
Рождение ребёнка
17.05.1869
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Воробьева Пелагѣя
Рождение ребёнка
13.03.1883
Сын: Воробьевъ Алексѣй
Мать ребёнка: Воробьева Пелагѣя
Бракосочетание
06.11.1885
Жена: Власова Воробьева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Пелагѣя