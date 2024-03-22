Тестова (Воробьева) Акулина
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Воробьевъ Алеѯѣй
Рождение ребёнка
30.04.1869
Сын: Тестовъ Яковъ
Отец ребёнка: Тестовъ Алексей
Рождение ребёнка
14.07.1870
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Тестовъ Алексей
Рождение ребёнка
19.03.1872
Сын: Тестовъ Степанъ
Отец ребёнка: Тестовъ Алексей
Рождение ребёнка
15.05.1874
Сын: Тестовъ Иванъ
Отец ребёнка: Тестовъ Алексей
Рождение ребёнка
10.02.1880
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Тестовъ Алексей
Рождение ребёнка
30.09.1883
Сын: Тестовъ Андрей
Отец ребёнка: Тестовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тестовъ Алексей