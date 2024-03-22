Тестова (Воробьева) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова (Воробьева) Акулина

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Воробьевъ Алеѯѣй

Мать: Воробьева Матрена Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1869

Сын: Тестовъ Яковъ

Отец ребёнка: Тестовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1870

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Тестовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1872

Сын: Тестовъ Степанъ

Отец ребёнка: Тестовъ Алексей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1874

Сын: Тестовъ Иванъ

Отец ребёнка: Тестовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1880

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Тестовъ Алексей

Рождение ребёнка
30.09.1883

Сын: Тестовъ Андрей

Отец ребёнка: Тестовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестовъ Алексей

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