Тестовъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Тестовъ Леонтій
Мать: Тестова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
30.04.1869
Сын: Тестовъ Яковъ
Мать ребёнка: Тестова Акулина
Рождение ребёнка
14.07.1870
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Тестова Акулина
Рождение ребёнка
19.03.1872
Сын: Тестовъ Степанъ
Мать ребёнка: Тестова Акулина
Рождение ребёнка
15.05.1874
Сын: Тестовъ Иванъ
Мать ребёнка: Тестова Акулина
Рождение ребёнка
10.02.1880
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Тестова Акулина
Рождение ребёнка
30.09.1883
Сын: Тестовъ Андрей
Мать ребёнка: Тестова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Акулина