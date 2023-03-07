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Тестовъ Алексей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Тестовъ Леонтій

Мать: Тестова Марфа Гаврилова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1869

Сын: Тестовъ Яковъ

Мать ребёнка: Тестова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1870

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Тестова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1872

Сын: Тестовъ Степанъ

Мать ребёнка: Тестова Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1874

Сын: Тестовъ Иванъ

Мать ребёнка: Тестова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1880

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Тестова Акулина

Рождение ребёнка
30.09.1883

Сын: Тестовъ Андрей

Мать ребёнка: Тестова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Акулина

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