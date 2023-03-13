Тестовъ Леонтій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Тестовъ Никита
Мать: Тестова (Хачина) Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тестова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тестовъ Алексей
Мать ребёнка: Тестова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефимова (Тестова) Васса
Мать ребёнка: Тестова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
18.06.1861
Дочь: Волкова (Тестова) Агриппина
Мать ребёнка: Тестова Марфа Гаврилова