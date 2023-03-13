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Тестовъ Леонтій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Тестовъ Никита

Мать: Тестова (Хачина) Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тестова Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тестовъ Алексей

Мать ребёнка: Тестова Марфа Гаврилова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефимова (Тестова) Васса

Мать ребёнка: Тестова Марфа Гаврилова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1861

Дочь: Волкова (Тестова) Агриппина

Мать ребёнка: Тестова Марфа Гаврилова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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