Тестова Марфа Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТестова Марфа Гаврилова

Тестова Марфа Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

08.01.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тестовъ Алексей

Отец ребёнка: Тестовъ Леонтій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефимова Васса

Отец ребёнка: Тестовъ Леонтій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1861

Дочь: Волкова Агриппина

Отец ребёнка: Тестовъ Леонтій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестовъ Леонтій

Смерть
08.01.1890
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close