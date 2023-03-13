Тестова Марфа Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти08.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тестовъ Алексей
Отец ребёнка: Тестовъ Леонтій
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефимова Васса
Отец ребёнка: Тестовъ Леонтій
Рождение ребёнка
18.06.1861
Дочь: Волкова Агриппина
Отец ребёнка: Тестовъ Леонтій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тестовъ Леонтій
Смерть
08.01.1890
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ старости