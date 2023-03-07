Тестова (Хачина) Домна
Место рождения
Дата рождения1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Хачинъ Федотъ
Мать: Хачина Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тестовъ Иванъ
Отец ребёнка: Тестовъ Никита
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тестовъ Леонтій
Отец ребёнка: Тестовъ Никита
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шитова Домна
Отец ребёнка: Тестовъ Никита
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тестовъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тестовъ Никита