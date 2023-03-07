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Тестова (Хачина) Домна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Хачинъ Федотъ

Мать: Хачина Акулина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тестовъ Иванъ

Отец ребёнка: Тестовъ Никита

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тестовъ Леонтій

Отец ребёнка: Тестовъ Никита

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шитова Домна

Отец ребёнка: Тестовъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тестовъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тестовъ Никита

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