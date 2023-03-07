Шитова (Тестова) Домна
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Тестовъ Никита
Мать: Тестова Домна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Шитовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шитовъ Антонъ
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шитовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шитовъ Антонъ
Рождение ребёнка
29.07.1869
Дочь: Кабанова Евдокия
Отец ребёнка: Шитовъ Антонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Шитовъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитовъ Антонъ