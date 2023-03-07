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Шитова (Тестова) Домна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Тестовъ Никита

Мать: Тестова Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Шитовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шитовъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шитовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шитовъ Антонъ

Рождение ребёнка
29.07.1869

Дочь: Кабанова Евдокия

Отец ребёнка: Шитовъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Шитовъ Антонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитовъ Антонъ

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