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Шитовъ Михаилъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Шитовъ Антонъ

Мать: Шитова (Тестова) Домна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитова (Попова) Марья

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Варворкина (Шитова) Екатерина

Мать ребёнка: Шитова (Попова) Марья

Рождение ребёнка
07.09.1888

Дочь: Варворкина (Шитова) Надежда

Мать ребёнка: Шитова (Попова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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