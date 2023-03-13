Шитовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Шитовъ Антонъ
Мать: Шитова (Тестова) Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шитова (Попова) Марья
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Варворкина (Шитова) Екатерина
Мать ребёнка: Шитова (Попова) Марья
Рождение ребёнка
07.09.1888
Дочь: Варворкина (Шитова) Надежда
Мать ребёнка: Шитова (Попова) Марья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан