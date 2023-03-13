Шитова (Попова) Марья
Место рождения
Дата рождения1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Поповъ Андрей
Мать: Попова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Варворкина (Шитова) Екатерина
Отец ребёнка: Шитовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.09.1888
Дочь: Варворкина (Шитова) Надежда
Отец ребёнка: Шитовъ Михаилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан