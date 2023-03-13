Шитова (Попова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Попова) Марья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Поповъ Андрей

Мать: Попова Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Варворкина (Шитова) Екатерина

Отец ребёнка: Шитовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
07.09.1888

Дочь: Варворкина (Шитова) Надежда

Отец ребёнка: Шитовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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