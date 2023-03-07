Поповъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Поповъ Алексѣй
Мать: Попова Дарья
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шитова Марья
Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Поповъ Петръ
Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Антонова Евдокия
Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поповъ Анисимъ
Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Пелагея Иванова
Смерть
1893
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан