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Поповъ Андрей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Поповъ Алексѣй

Мать: Попова Дарья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шитова Марья

Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Поповъ Петръ

Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Антонова Евдокия

Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поповъ Анисимъ

Мать ребёнка: Попова Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Пелагея Иванова

Смерть
1893
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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