Попова Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шитова Марья
Отец ребёнка: Поповъ Андрей
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Поповъ Андрей
Рождение ребёнка
1858
Сын: Поповъ Петръ
Отец ребёнка: Поповъ Андрей
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Поповъ Андрей
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Антонова Евдокия
Отец ребёнка: Поповъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поповъ Анисимъ
Отец ребёнка: Поповъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поповъ Андрей