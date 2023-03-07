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Попова Пелагея Иванова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шитова Марья

Отец ребёнка: Поповъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Поповъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Поповъ Петръ

Отец ребёнка: Поповъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Поповъ Андрей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Антонова Евдокия

Отец ребёнка: Поповъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поповъ Анисимъ

Отец ребёнка: Поповъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поповъ Андрей

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