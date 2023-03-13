Антонова (Попова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Попова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Поповъ Андрей

Мать: Попова Пелагея Иванова

Бракосочетание
14.02.1894

Муж: Антоновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1895

Дочь: Антонова Ольга

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1897

Сын: Антоновъ Федоръ

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Александровка
Рождение ребёнка
06.11.1898

Сын: Антоновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Александровка
Рождение ребёнка
20.11.1904

Сын: Антоновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1905

Дочь: Антонова Анастасия

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Антонова Татьяна

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Антоновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Александровка
Рождение ребёнка
28.07.1913

Сын: Антоновъ Александръ

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1915

Сын: Антоновъ Николай

Отец ребёнка: Антоновъ Терентий

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан