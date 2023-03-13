Антонова (Попова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Поповъ Андрей
Мать: Попова Пелагея Иванова
Бракосочетание
14.02.1894
Муж: Антоновъ Терентий
Рождение ребёнка
03.07.1895
Дочь: Антонова Ольга
Отец ребёнка: Антоновъ Терентий
Александровка
Рождение ребёнка
02.02.1897
Сын: Антоновъ Федоръ
Отец ребёнка: Антоновъ Терентий
Александровка
Рождение ребёнка
06.11.1898
Рождение ребёнка
27.02.1902
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Антоновъ Терентий
Александровка
Рождение ребёнка
20.11.1904
Рождение ребёнка
14.12.1905
Дочь: Антонова Анастасия
Отец ребёнка: Антоновъ Терентий
Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Антонова Татьяна
Отец ребёнка: Антоновъ Терентий
Рождение ребёнка
27.09.1910
Александровка
Рождение ребёнка
28.07.1913
Сын: Антоновъ Александръ
Отец ребёнка: Антоновъ Терентий
Рождение ребёнка
26.07.1915
Сын: Антоновъ Николай
Отец ребёнка: Антоновъ Терентий