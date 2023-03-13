Антоновъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоновъ Федоръ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

02.02.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1897

Отец: Антоновъ Терентий

Мать: Антонова Евдокия

Александровка
Бракосочетание
10.02.1916

Жена: Антонова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1918

Сын: Антонов Илья

Мать ребёнка: Антонова Анна

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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