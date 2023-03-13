Антоновъ Федоръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения02.02.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1897
Отец: Антоновъ Терентий
Мать: Антонова Евдокия
Александровка
Бракосочетание
10.02.1916
Жена: Антонова Анна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1918
Сын: Антонов Илья
Мать ребёнка: Антонова Анна
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан