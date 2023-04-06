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Тестовъ Степанъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.03.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1872

Отец: Тестовъ Алексей

Мать: Тестова Акулина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.02.1891

Жена: Тестова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1892

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Тестова Агриппина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1892

Сын: Тестовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Тестова Агриппина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Тестовъ Петръ

Мать ребёнка: Тестова Агриппина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1898

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Тестова Агриппина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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