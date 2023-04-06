Тестовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения19.03.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1872
Отец: Тестовъ Алексей
Мать: Тестова Акулина
Бракосочетание
22.02.1891
Жена: Тестова Агриппина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1892
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Тестова Агриппина
Рождение ребёнка
24.09.1892
Сын: Тестовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Тестова Агриппина
Рождение ребёнка
01.07.1894
Сын: Тестовъ Петръ
Мать ребёнка: Тестова Агриппина
Рождение ребёнка
23.05.1898
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Тестова Агриппина