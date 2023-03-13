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Тестова (Грызлова) Агриппина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.06.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1875

Отец: Грызловъ Феофилъ

Мать: Грызлова (Деулина) Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.02.1891

Муж: Тестовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1892

Дочь: (Тестова) Анна

Отец ребёнка: Тестовъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1892

Сын: Тестовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Тестовъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Тестовъ Петръ

Отец ребёнка: Тестовъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1898

Дочь: (Тестова) Елена

Отец ребёнка: Тестовъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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