Тестова (Грызлова) Агриппина
Место рождения
Дата рождения13.06.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1875
Отец: Грызловъ Феофилъ
Мать: Грызлова (Деулина) Дарія
Бракосочетание
22.02.1891
Муж: Тестовъ Степанъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1892
Дочь: (Тестова) Анна
Отец ребёнка: Тестовъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.09.1892
Сын: Тестовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Тестовъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.07.1894
Сын: Тестовъ Петръ
Отец ребёнка: Тестовъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.05.1898
Дочь: (Тестова) Елена
Отец ребёнка: Тестовъ Степанъ