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Грызловъ Феофилъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.07.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1833

Отец: Грызловъ Дмитрій

Мать: Грызлова Домна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1855

Жена: Грызлова Матрена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1859

Жена: Грызлова Дарія

Рождение ребёнка
18.11.1861

Сын: Грызловъ Григорій

Мать ребёнка: Грызлова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Грызловъ Иванъ

Мать ребёнка: Грызлова Дарія

Рождение ребёнка
07.05.1868

Дочь: Баушкина Пелагѣя

Мать ребёнка: Грызлова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1870

Дочь: Валявина Евдокія

Мать ребёнка: Грызлова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1875

Дочь: Тестова Агриппина

Мать ребёнка: Грызлова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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