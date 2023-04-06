Грызловъ Феофилъ
Место рождения
Дата рождения23.07.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1833
Отец: Грызловъ Дмитрій
Мать: Грызлова Домна
Бракосочетание
21.01.1855
Жена: Грызлова Матрена
Бракосочетание
02.02.1859
Жена: Грызлова Дарія
Рождение ребёнка
18.11.1861
Сын: Грызловъ Григорій
Мать ребёнка: Грызлова Дарія
Рождение ребёнка
1862
Сын: Грызловъ Иванъ
Мать ребёнка: Грызлова Дарія
Рождение ребёнка
07.05.1868
Дочь: Баушкина Пелагѣя
Мать ребёнка: Грызлова Дарія
Рождение ребёнка
01.08.1870
Дочь: Валявина Евдокія
Мать ребёнка: Грызлова Дарія
Рождение ребёнка
13.06.1875
Дочь: Тестова Агриппина
Мать ребёнка: Грызлова Дарія