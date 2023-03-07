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Грызлова (Бахарева) Домна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.01.1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1807

Отец: Бахаревъ Архипъ

Мать: Бахарева Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Грызловъ Василий

Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1833

Сын: Грызловъ Феофилъ

Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1835

Дочь: Грызлова Василиса

Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1836

Дочь: Конышева Анна

Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1839

Сын: Грызловъ Петръ

Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1840

Сын: Грызловъ Никоноръ

Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1843

Сын: Грызловъ Николай

Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1845

Дочь: Грызлова Варвара

Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грызловъ Афиногенъ

Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грызловъ Дмитрій

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