Грызлова (Бахарева) Домна
Место рождения
Дата рождения04.01.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1807
Отец: Бахаревъ Архипъ
Мать: Бахарева Ирина
Рождение ребёнка
1828
Сын: Грызловъ Василий
Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій
Рождение ребёнка
23.07.1833
Сын: Грызловъ Феофилъ
Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій
Рождение ребёнка
25.08.1835
Дочь: Грызлова Василиса
Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій
Рождение ребёнка
09.12.1836
Дочь: Конышева Анна
Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій
Рождение ребёнка
24.06.1839
Сын: Грызловъ Петръ
Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій
Рождение ребёнка
27.07.1840
Сын: Грызловъ Никоноръ
Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій
Рождение ребёнка
07.05.1843
Сын: Грызловъ Николай
Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій
Рождение ребёнка
01.12.1845
Дочь: Грызлова Варвара
Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грызловъ Афиногенъ
Отец ребёнка: Грызловъ Дмитрій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грызловъ Дмитрій