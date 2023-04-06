Валявина (Грызлова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Грызлова) Евдокія

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870

Отец: Грызловъ Феофилъ

Мать: Грызлова Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Валявинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1891

Сын: Валявинъ Григорий

Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1893

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1896

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1897

Сын: Валявинъ Гаврила

Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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