Валявина (Грызлова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения01.08.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870
Отец: Грызловъ Феофилъ
Мать: Грызлова Дарія
Бракосочетание
19.02.1888
Муж: Валявинъ Антонъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1891
Сын: Валявинъ Григорий
Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ
Рождение ребёнка
08.07.1893
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ
Рождение ребёнка
03.01.1896
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ
Рождение ребёнка
10.07.1897
Сын: Валявинъ Гаврила
Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ