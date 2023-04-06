Валявинъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения07.07.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1866
Отец: Валявинъ Дмитрій
Мать: Валявина Климова Агаѳія
Бракосочетание
19.02.1888
Жена: Валявина Евдокія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1891
Сын: Валявинъ Григорий
Мать ребёнка: Валявина Евдокія
Рождение ребёнка
08.07.1893
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Валявина Евдокія
Рождение ребёнка
03.01.1896
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Валявина Евдокія
Рождение ребёнка
10.07.1897
Сын: Валявинъ Гаврила
Мать ребёнка: Валявина Евдокія
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Валявина Евдокія