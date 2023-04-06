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Валявинъ Антонъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.07.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1866

Отец: Валявинъ Дмитрій

Мать: Валявина Климова Агаѳія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.02.1888

Жена: Валявина Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1891

Сын: Валявинъ Григорий

Мать ребёнка: Валявина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1893

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Валявина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1896

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Валявина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1897

Сын: Валявинъ Гаврила

Мать ребёнка: Валявина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Валявина Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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