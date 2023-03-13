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Валявинъ Абрамъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.10.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1872

Отец: Валявинъ Дмитрій

Мать: Валявина Климова (Власова) Агаѳія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Валявина (Алексеев) Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1895

Дочь: (Валявина) Анастасия

Мать ребёнка: Валявина (Алексеев) Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1897

Дочь: (Валявина) Александра

Мать ребёнка: Валявина (Алексеев) Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1899

Сын: Валявинъ Василий

Мать ребёнка: Валявина (Алексеев) Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1905

Сын: Валявинъ Василий

Мать ребёнка: Валявина (Алексеев) Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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