Валявинъ Абрамъ
Место рождения
Дата рождения23.10.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1872
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
22.12.1895
Дочь: (Валявина) Анастасия
Мать ребёнка: Валявина (Алексеев) Марья
Рождение ребёнка
23.04.1897
Дочь: (Валявина) Александра
Мать ребёнка: Валявина (Алексеев) Марья
Рождение ребёнка
29.01.1899
Сын: Валявинъ Василий
Мать ребёнка: Валявина (Алексеев) Марья
Рождение ребёнка
29.01.1905
Сын: Валявинъ Василий
Мать ребёнка: Валявина (Алексеев) Марья