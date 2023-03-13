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Зайцева (Валявина) Екатерина
Зайцева (Валявина) Екатерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.1867
Пол
Женский
Отец
Валявинъ Дмитрій
1836 г.р.
Мать
Валявина Климова (Власова) Агаѳія
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1867
Отец:
Валявинъ Дмитрій
Мать:
Валявина Климова Агаѳія
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