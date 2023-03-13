Зайцева (Валявина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Валявина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1867

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1867

Отец: Валявинъ Дмитрій

Мать: Валявина Климова Агаѳія

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