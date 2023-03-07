Гусевъ Федоръ Марковъ
Место рождения
Дата рождения08.02.1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1787
Отец: Марка Кирилловъ
Мать: Домна Никитина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Оренбуркина Маланья
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Курносова Ирина
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Каплина Марія
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гусевъ Ефимъ
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гусевъ Петръ
Мать ребёнка: Гусева Анна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гусевъ Мефодій
Мать ребёнка: Гусева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна