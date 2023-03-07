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Гусевъ Федоръ Марковъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.02.1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1787

Отец: Марка Кирилловъ

Мать: Домна Никитина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Оренбуркина Маланья

Мать ребёнка: Гусева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Курносова Ирина

Мать ребёнка: Гусева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Каплина Марія

Мать ребёнка: Гусева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гусевъ Ефимъ

Мать ребёнка: Гусева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Гусева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гусевъ Петръ

Мать ребёнка: Гусева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гусевъ Мефодій

Мать ребёнка: Гусева Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анна

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