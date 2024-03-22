Каплинъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Каплинъ Авдѣй
Мать: Каплина Марія
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Каплина Анна
Рождение ребёнка
18.11.1869
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Каплина Анна
Рождение ребёнка
04.08.1872
Сын: Каплинъ Александръ
Мать ребёнка: Каплина Анна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каплина Анна