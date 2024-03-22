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Каплинъ Яковъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Каплинъ Авдѣй

Мать: Каплина Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Каплина Анна

Рождение ребёнка
18.11.1869

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Каплина Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1872

Сын: Каплинъ Александръ

Мать ребёнка: Каплина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каплина Анна

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