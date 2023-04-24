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Гавриловъ Абрамъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Василий Ивановъ

Мать: Афимья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гавриловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1861

Дочь: Елизавѣта

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Гавриловъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулешова Дарія

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя

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