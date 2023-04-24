Гавриловъ Абрамъ
Место рождения
Дата рождения1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Василий Ивановъ
Мать: Афимья Осипова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гавриловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя
Рождение ребёнка
26.04.1861
Дочь: Елизавѣта
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя
Рождение ребёнка
1865
Сын: Гавриловъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулешова Дарія
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагѣя