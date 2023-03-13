Кулешова (Гавриловъ) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Гавриловъ) Дарія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриловъ Абрамъ

Мать: Гаврилова Пелагѣя

Рождение ребёнка
14.12.1885

Дочь: Їуліанія

Отец ребёнка: Кулешовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1886

Дочь: Передельская Александра

Отец ребёнка: Кулешовъ Семенъ

Рождение ребёнка
25.12.1892

Сын: Кулешовъ Василій

Отец ребёнка: Кулешовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1895

Дочь: Волкова Ирина

Отец ребёнка: Кулешовъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешовъ Семенъ