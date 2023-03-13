Кулешова (Гавриловъ) Дарія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриловъ Абрамъ
Мать: Гаврилова Пелагѣя
Рождение ребёнка
14.12.1885
Дочь: Їуліанія
Отец ребёнка: Кулешовъ Семенъ
Рождение ребёнка
06.05.1886
Дочь: Передельская Александра
Отец ребёнка: Кулешовъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.12.1892
Сын: Кулешовъ Василій
Отец ребёнка: Кулешовъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.04.1895
Дочь: Волкова Ирина
Отец ребёнка: Кулешовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулешовъ Семенъ