Передельская (Кулешова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передельская (Кулешова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1886

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1886

Отец: Кулешовъ Семенъ

Мать: Кулешова Дарія

Рождение ребёнка
25.06.1908

Дочь: Исянова Анна

Отец ребёнка: Передельский Кузьма

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Передельский Кузьма

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Антонова Надежда

Отец ребёнка: Передельский Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передельский Кузьма

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1952
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