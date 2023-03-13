Передельская (Кулешова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1886
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1886
Отец: Кулешовъ Семенъ
Мать: Кулешова Дарія
Рождение ребёнка
25.06.1908
Дочь: Исянова Анна
Отец ребёнка: Передельский Кузьма
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Передельский Кузьма
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Антонова Надежда
Отец ребёнка: Передельский Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Передельский Кузьма
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1952