Передельский Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передельский Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1908

Дочь: Исянова Анна

Мать ребёнка: Передельская Александра

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Передельская Александра

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Антонова Надежда

Мать ребёнка: Передельская Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Передельская Александра

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