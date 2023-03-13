Передельский Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1908
Дочь: Исянова Анна
Мать ребёнка: Передельская Александра
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Передельская Александра
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Антонова Надежда
Мать ребёнка: Передельская Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Передельская Александра