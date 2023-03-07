Волкова (Кулешова) Ирина
Место рождения
Дата рождения05.04.1895
Дата смерти22.11.1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1895
Отец: Кулешовъ Семенъ
Мать: Кулешова Дарія
Рождение ребёнка
10.02.1912
Сын: Волковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Волковъ Захаръ
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Волковъ Захаръ
Рождение ребёнка
1923
Сын: Волков Андрей
Отец ребёнка: Волковъ Захаръ
Рождение ребёнка
01.06.1933
Дочь: Власова Тамара
Отец ребёнка: Волковъ Захаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волковъ Захаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волковъ Захаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Захаръ
Смерть
22.11.1972