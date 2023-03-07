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Волкова (Кулешова) Ирина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.04.1895

Дата смерти

22.11.1972

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

1895 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1923 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1895

Отец: Кулешовъ Семенъ

Мать: Кулешова Дарія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Волковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Волковъ Захаръ

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Волковъ Захаръ

Рождение ребёнка
1923

Сын: Волков Андрей

Отец ребёнка: Волковъ Захаръ

Рождение ребёнка
01.06.1933

Дочь: Власова Тамара

Отец ребёнка: Волковъ Захаръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волковъ Захаръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волковъ Захаръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Захаръ

Смерть
22.11.1972
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