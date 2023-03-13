Волковъ Захаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1895
Дата смерти22.10.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1895
Отец: Волковъ Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1912
Сын: Волковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Волкова Ирина
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Волкова Ирина
Рождение ребёнка
1923
Сын: Волков Андрей
Мать ребёнка: Волкова Ирина
Рождение ребёнка
01.06.1933
Дочь: Власова Тамара
Мать ребёнка: Волкова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Ирина
Смерть
22.10.1962
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан