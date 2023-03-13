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Волковъ Захаръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1895

Дата смерти

22.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1923 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1895

Отец: Волковъ Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Волковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Волкова Ирина

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Волкова Ирина

Рождение ребёнка
1923

Сын: Волков Андрей

Мать ребёнка: Волкова Ирина

Рождение ребёнка
01.06.1933

Дочь: Власова Тамара

Мать ребёнка: Волкова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ирина

Смерть
22.10.1962
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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