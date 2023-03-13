Волковъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1912
Дата смерти24.03.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912
Отец: Волковъ Захаръ
Мать: Волкова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Юлия
Смерть
24.03.1973
Уркас