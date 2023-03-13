Волковъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волковъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1912

Дата смерти

24.03.1973

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912

Отец: Волковъ Захаръ

Мать: Волкова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Юлия

Смерть
24.03.1973
Уркас
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