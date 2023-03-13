Волкова (Чайковская) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Дмитрий