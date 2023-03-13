Волкова (Чайковская) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Чайковская) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Чайковский Антонъ Казимировичъ

Мать: Бронислава Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Дмитрий

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