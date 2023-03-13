Чайковский Антонъ Казимировичъ
Место рожденияDziadkowskie, Польша
Дата рождения01.06.1878
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Dziadkowskie, Польша
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ершова Анна
Мать ребёнка: Бронислава Адамовна
Рождение ребёнка
06.03.1911
Сын: Чайковский Валерій
Мать ребёнка: Бронислава Адамовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Волкова Юлия
Мать ребёнка: Бронислава Адамовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Иванова Зоя
Мать ребёнка: Бронислава Адамовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Степынцева Антонина
Мать ребёнка: Бронислава Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жирухина Мария
Мать ребёнка: Бронислава Адамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бронислава Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бронислава Адамовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.1941