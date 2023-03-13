Чайковский Антонъ Казимировичъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайковский Антонъ Казимировичъ

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Место рождения

Dziadkowskie, Польша

Дата рождения

01.06.1878

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Dziadkowskie, Польша
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ершова Анна

Мать ребёнка: Бронислава Адамовна

Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Чайковский Валерій

Мать ребёнка: Бронислава Адамовна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Волкова Юлия

Мать ребёнка: Бронислава Адамовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Иванова Зоя

Мать ребёнка: Бронислава Адамовна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Степынцева Антонина

Мать ребёнка: Бронислава Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жирухина Мария

Мать ребёнка: Бронислава Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бронислава Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронислава Адамовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.1941
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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