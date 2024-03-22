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Чайковский Валерій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.03.1911

Дата смерти

22.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1911

Отец: Чайковский Антонъ Казимировичъ

Мать: Бронислава Адамовна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1934

Сын: Чайковский Геннадий

Мать ребёнка: Чайковская Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1936

Сын: Чайковский Станислав

Мать ребёнка: Чайковская Агрофена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайковская Агрофена

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1970
Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
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