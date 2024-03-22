Чайковский Валерій
Место рождения
Дата рождения06.03.1911
Дата смерти22.10.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1911
Рождение ребёнка
15.10.1934
Сын: Чайковский Геннадий
Мать ребёнка: Чайковская Агрофена
Рождение ребёнка
22.10.1936
Сын: Чайковский Станислав
Мать ребёнка: Чайковская Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайковская Агрофена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1970
Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан